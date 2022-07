Três grandes incêndios ocupam mais de 700 bombeiros em Portugal

Três grandes incêndios ocupam mais de 700 bombeiros em PortugalVárias centenas de bombeiros e agentes da Proteção Civil combatem a esta hora três grandes incêndios na zona norte e centro do país,nos concelhos de Góis, Gondomar e Vila Pouca de Aguiar.Em Gondomar, no distrito de Porto, não há habitações em risco, mas o fogo que teve início na Foz do Sousa e Covelo está a preocupar as autoridades, já que vai consumindo mato nas imediações de uma zona urbana.

No local estão perto de 90 operacionais, como disse à Antena 1 José Rodrigues, comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil.





Mas há outros pontos de preocupação.No concelho de Góis, distrito de Coimbra, perto de 300 operacionais combatem a esta hora um incêndio que começou por volta das três da tarde na localidade de Alvares.As autoridades esperam conseguir controlar o incêndio nas próximas horas.Quanto ao incêndio que começou na passada quarta-feira no concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real e que chegou a ser dado como dominado, tem tido várias reativações.De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil na internet as 18h00, perto de mil bombeiros combatem incêndios em curso um pouco por todo o país, com destque para os concelhos de Gondomar, Góis e Vila Pouca de Aguiar.