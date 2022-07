Três grandes incêndios preocupam as autoridades em Portugal

Há três grandes incêndios neste momento a preocupar as autoridades. Os meios de combate estão concentrados nos distritos de Leiria, Santarém e Bragança. Este sábado já é o dia do ano com maior número de ignições em Portugal.

Por causa disso estão reunidos de emergência cinco ministros na sede da Proteção Civil.