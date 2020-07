Três incêndios cercam Ponte de Lima

Um incêndio "de grande intensidade" e com três frentes no concelho de Ponte de Lima ativas já obrigou ao reforço de meios, num total superior a centena e meia de operacionais, descreveu fonte da Proteção Civil local."Já tivemos vários meios aéreos que agora [cerca das 19:30] foram reabastecer e não sei se regressam, mas entretanto sabemos que chegarão mais meios terrestres. Atualmente temos 139 operacionais no terreno, um número que subirá pelo menos para 170", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima.O fogo começou em Fojo Lobal e o alerta foi registado cerca das 10:45, tendo-se propagado a freguesias vizinhas como Facha, Cabaços e Vitorino de Piães.

"Neste momento o fogo continua com grande intensidade, mas temos janelas de oportunidade e estamos a reposicionar meios para tentar dominar o mais rápido possível. Não houve necessidade de evacuação [de casas], mas o risco existe sempre. Estamos dependentes do vento, que está a rodar a norte, e a população está identificada e alertada", descreveu Carlos Lima.









c/ Lusa