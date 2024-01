Foto: Mário Cruz - Lusa

Foram suspensos nove elementos da PSP e GNR e instaurados 45 processos disciplinares no ano passado. Os dados são a Inspeção-Geral da Administração Interna, que mostra ainda que três inspetores do extinto SEF foram expulsos, são os três profissionais condenados pela morte do ucraniano Ihor Homeniuk.