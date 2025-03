Três jovens detidos por suspeita de violação de menor e pornografia

A Polícia Judiciária deteve três jovens entre os 17 e os 19 anos por suspeita de violação de uma menor de 16 anos e pornografia de menores. Os crimes sexuais terão acontecido em Loures, no mês de fevereiro.

Os suspeitos gravaram e divulgaram depois as imagens nas redes sociais.



A investigação teve origem numa participação do hospital Beatriz Ângelo onde a adolescente foi atendida.

Os arguidos, sem antecedentes criminais, já foram presentes a juiz. Ficam sujeitos a apresentações periódicas às autoridades e proibidos de contatar a vítima.



A PJ diz que os jovens, considerados influencers, têm grande atividade nas redes sociais e que foi assim que, a vítima, teve contacto com um deles.