Três mortos e quatro feridos em acidente na A42, em Paços de Ferreira

Uma das vítimas mortais é um guarda da GNR que se encontrava no local a prestar auxílio num outro embate que tinha ocorrido no local.



O primeiro acidente deu-se por volta das 16h00.



Quando estava praticamente resolvido e já se procediam aos trabalhos de limpeza da via, uma outra viatura despistou-se e abalroou o veículo da GNR e o reboque que estava na berma.



Um dos ocupantes do carro que se despistou e o condutor do reboque morreram.



Há ainda três feridos graves e um ligeiro, que foram transportados para os hospitais de São João e Santo António, no Porto, e para o hospital Padre Américo em Penafiel.



A A42 mantém-se cortada ao trânsito na direção Paços de Ferreira-Porto.