Três praias em Oeiras e uma no Algarve interditadas a banhos

As praias de Caxias, Santo Amaro de Oeiras e Paço de Arcos e praia da Dona Ana, no concelho de Lagos, foram ontem interditadas a banhos. A interdição decorre dos resultados das análises à qualidade da água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, que revelaram valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos.