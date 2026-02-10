País
Três prédios evacuados no bairro da Graça devido a deslizamentos de terra
No bairro da Graça, em Lisboa, três prédios situados em cima de uma encosta foram evacuados devido ao risco de derrocada iminente devido às chuvas persistentes, que provocaram deslizamentos de terra.
Uma moradora contou à RTP que uma das derrocadas aconteceu na quarta-feira e que passados três dias deu-se uma outra muito perto. Ana disse ter contactado a Proteção Civil e a polícia, que "veem e parecem completamente descoordenados".
"Estamos todos um pouco sem saber o que fazer. Dão recomendações, dizem que vão fazer relatórios, mas que não podem fazer mais do que isso", lamentou.
O presidente da Junta de São Vicente, André Biveti, disse por sua vez que a Proteção Civil ainda hoje se deslocou ao terreno. "Isto é uma questão estrutural e que, no fundo, necessita de obras muito, muito profundas", explicou.
"A Proteção Civil disse-nos que neste momento era impraticável fazer essas obras, mas é importante que isto não seja esquecido", disse o presidente da Junta.
"Neste momento estamos à espera para falar com a Câmara Municipal [de Lisboa], que parece mostrar-se disponível", acrescentou.