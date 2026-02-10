Três prédios evacuados no bairro da Graça devido a deslizamentos de terra

Várias pessoas foram retiradas dos edifícios em risco, mas há um idoso que se recusa a abandonar a sua casa, tendo já assinado uma declaração de responsabilidade.



Uma moradora contou à RTP que uma das derrocadas aconteceu na quarta-feira e que passados três dias deu-se uma outra muito perto. Ana disse ter contactado a Proteção Civil e a polícia, que "veem e parecem completamente descoordenados".



"Estamos todos um pouco sem saber o que fazer. Dão recomendações, dizem que vão fazer relatórios, mas que não podem fazer mais do que isso", lamentou.



O presidente da Junta de São Vicente, André Biveti, disse por sua vez que a Proteção Civil ainda hoje se deslocou ao terreno. "Isto é uma questão estrutural e que, no fundo, necessita de obras muito, muito profundas", explicou.



"A Proteção Civil disse-nos que neste momento era impraticável fazer essas obras, mas é importante que isto não seja esquecido", disse o presidente da Junta.



"Neste momento estamos à espera para falar com a Câmara Municipal [de Lisboa], que parece mostrar-se disponível", acrescentou.