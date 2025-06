Três sismos com magnitudes entre 3,0 e 3,7 sentidos na ilha de São Miguel

Segundo o CIVISA, os abalos foram registados às 21:49, 21:55 e 22:07 locais (mais uma hora em Lisboa).

O primeiro sismo, que teve uma magnitude de 3,0 e epicentro a cerca de 12 quilómetros a sul do Faial da Terra, foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) no concelho da Povoação.

O segundo evento, com magnitude 3,7 e epicentro a cerca de 14 quilómetros a sul-sudeste do Faial da Terra, foi sentido com intensidade máxima V no concelho da Povoação e com intensidade III nos concelhos do Nordeste, Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, indicou o CIVISA.

Já o terceiro abalo, que teve magnitude 3,2 e epicentro também a cerca de 14 km a sul-sudoeste do Faial da Terra, foi sentido com intensidade máxima IV no concelho da Povoação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu comunicados sobre os sismos, atribuindo magnitude de 2,9 ao primeiro, 3,7 ao segundo e 3,3 ao terceiro.

Os eventos inserem-se na atividade sísmica registada desde o dia 03 de junho a sul da ilha de São Miguel que "tem sido marcada por eventos de baixa magnitude, localizados no mar, grosso modo, entre 10 e 20 quilómetros a sul do concelho da Povoação".

"Até ao momento, o sismo mais forte atingiu magnitude 3,7 e foi sentido com intensidade máxima V na escala de Mercalli Modificada no concelho da Povoação", acrescenta.

De acordo com a fonte, o padrão de atividade observado "indicia que a sismicidade se irá manter nas próximas horas, podendo vir a ocorrer novos sismos sentidos".

O CIVISA recomenda à população que sejam seguidas as medidas preventivas enunciadas pelas autoridades de proteção civil, "devendo evitar-se a circulação em zonas instáveis nas proximidades de taludes e arribas costeiras, assim como a permanência em edifícios com baixa resistência à ação sísmica".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados", segundo o IPMA.