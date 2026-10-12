Três trabalhadores morrem em fossa séptica





As vítimas mortais, que trabalhavam para uma empresa de construção civil, tinham 21, 24 e 40 anos e eram de nacionalidade romena.





Entretanto, há ainda a informação de outros três trabalhadores, com idades compreendidas entre os 50 e os 52 anos, que necessitaram de ser assistidos no local pelos meios de socorro. No entanto, terão recusado o transporte para o hospital.

Segundo informações preliminares, os trabalhadores poderão ter sido vítimas de intoxicação quando entraram no interior da estrutura. As causas do acidente ainda não foram oficialmente determinadas.





Entretanto, a RTP confirmou que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi chamada ao local, enquanto a GNR está a realizar diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.







Com Lusa

ao início da tarde quando se encontravam noonde decorriam trabalhos de impermeabilização, numa habitação localizada na Quinta do Lago, em Loulé.Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às autoridades às 12h53. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de socorro, os óbitos dos três trabalhadores foram declarados no local.A ocorrência mobilizou, incluindo elementos dos Bombeiros de Loulé e do INEM.