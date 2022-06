Treze hospitais públicos não realizam interrupção voluntária da gravidez

Quinze anos depois da despenalização do aborto, nem todo o país responde de maneira eficaz. O Alentejo é a região onde a situação é mais difícil realizar uma interrupção voluntária da gravidez. As consultas são escassas e a resposta do Serviço Nacional de Saúde insuficiente.