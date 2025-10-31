Tribeca. Meg Ryan defende a arte como forma de combater a guerra

Protagonista de comédias românticas como ''Sintonia do Amor'', ''Você tem uma Mensagem'' e ''Mulheres'', entre outras, Meg Ryan aventura-se na escrita e na realização.Pela primeira vez em Portugal, Meg Ryan tem curiosidade de visitar a Nazaré, de ver ao vivo as ondas de Garrett MacNamara.A longa-metragem ''Nas Mãos de Dante'' assinala o arranque do Festival, num dos novos espaços, da edição deste ano, o Convento do Beato. O realizador norte-americano Julian Schnabel disse à Antena 1 que o filme se enquadra-se no espírito do Tribeca.A projeção de filmes vai passar, também, pelo Teatro Ibérico, com curadoria de Rui Pedro Tendinha.Mónica Serrano diretora de comunicação do festival considera que o Tribeca Lisboa Festival é mais do que um festival de cinema, é já um evento de Cultura Pop.Daniela Ruah e Joaquim de Almeida repetem na tarefa de embaixadores do Tribeca Festival Lisboa.Meg Ryan, Veronica Falco, Giancarlo Esposito, Kim Cattrall e Ed Westick são alguns dos talentos internacionais presentes.Tribeca Festival Lisboa decorre de 30 de outubro a 01 de novembro, Unicorn Factory Lisboa, no Beato.