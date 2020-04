Tribunais de Execução de Penas libertaram hoje 289 reclusos

Lisboa, 11 abr 2020 (Lusa) -- Um total de 289 reclusos foram hoje libertados, ao abrigo da lei de flexibilização da execução das penas e do perdão, no âmbito da pandemia de covid-19, disse à Lusa fonte do Conselho Superior da Magistratura (CSM).