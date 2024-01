Tribunal condena quatro arguidos no caso da morte de Sara Carreira

Três dos quatro arguidos envolvidos no acidente que provocou a morte da cantora Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, foram condenados a prisão com pena suspensa.



Ivo Lucas foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e quatro meses e Paulo Neves a três anos e quatro meses. Ambos estavam acusados do crime de homicídio por negligência grosseira. A sentença foi proferida esta sexta-feira no Tribunal de Santarém.



Cristina Branco, acusada do crime de homicídio por negligência, foi condenada a uma pena suspensa de um ano e quatro meses.



Tiago Pacheco, acusado de condução perigosa, foi condenado a pagar uma multa de 150 dias à taxa de sete euros.





