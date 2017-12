Tribunal considera ilegal a atividade da UBER

O caso remonta a 2015, altura em que a ANTRAL - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, avançou com a ação.



Contactado pela Antena 1, Florêncio Almeida, da ANTRAL, vê com naturalidade a decisão do Tribunal. Lembra que ninguém está acima da lei e que se neste caso não foi cumprida, foi por inércia do Governo e das autoridades.



Por isso, a ANTRAL vai avançar com uma ação contra a UBER no valor de 25 milhões de euros, e Florêncio Almeida lembra que a associação que representa tem um processo contra o Estado português a decorrer nos tribunais, na qual pede uma indemnização de perto de nove milhões.



Da parte da UBER, em comunicado emitido refere que vai analisar esta situação em detalhe para avaliar os próximos passos.



Diz também que esta situação reforça mais uma vez, a urgência da aprovação pela Assembleia da República, de um quadro regulatório moderno e transparente para a mobilidade em Portugal, que vá ao encontro das expetativas dos milhares de pessoas que usam diariamente a UBER.