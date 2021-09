Tribunal Constitucional já decidiu sobre as candidaturas à Figueira da Foz

Os juizes deram razão a Pedro Santana Lopes mas o Chega perdeu o candidato. O Tribunal rejeitou o recurso do PSD sobre a candidatura de Santana Lopes. Os sociais democratas fizeram um pedido de impugnação da candidatura do movimento "Figueira a Primeira" mas os juízes conselheiros decidiram que o PSD não tem razão. Já o Chega ficou sem candidato na Figueira da Foz. O Tribunal Constitucional confirmou a decisão da primeira instância. Os juízes escrevem que o partido não corrigiu as irregularidades na candidatura, nomeadamente a paridade na lista candidata. O número de candidatos do sexo feminino era inferior a 40%.