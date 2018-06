Tribunal da Relação de Lisboa devia ter aceitado recurso de Carlos Cruz, diz Tribunal de Estrasburgo

Foto: Nacho Doce - Reuters

O tribunal de Estrasburgo considera que deveriam ter sido admitidas as novas provas fornecidas pela defesa do antigo apresentador de televisão, que foram apresentadas, em segunda instância, e rejeitadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa.



A deliberação de hoje, surge mais de sete anos depois de Carlos Cruz ter sido condenado por abuso sexual de menores e, no limite, pode levar os advogados de defesa a pedirem a reabertura do processo Casa Pia.



O julgamento de Carlos Cruz durou quase seis anos, e foi acusado de três crimes de abuso sexual e um de ato com adolescente.



No entanto, afirmou sempre estar inocente e que disse ter sido condenado sem provas.



Carlos Cruz cumpriu dois terços da pena e em 2016 saiu em liberdade condicional.