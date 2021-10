Tribunal de Contas aponta "fragilidades" nas políticas de educação

O documento divulgado é um "relatório panorâmico" que reúne as "principais fragilidades" identificadas em oito auditorias realizadas entre 2019 e 2021 a políticas de educação, desde o ensino básico ao superior.O relatório panorâmico "Demografia e Educação" saúda o aumento da qualificação da população nas últimas décadas, mas alerta para "fragilidades" de algumas medidas, que devem ser minimizadas.Os auditores encontraram problemas que dizem "dificultar, ou mesmo a bloquear, a eficácia das medidas" e que "são suscetíveis de se perpetuarem se não forem adotadas medidas apropriadas".Por exemplo,e de "nem sempre existem indicadores" ou existirem indicadores com "insuficiências e deficiências".O TdC recorda que aO indicador "não desvenda o nível de ensino em que ocorreu o abandono" assim como não permite avaliar os progressos alcançados nem identificar as principais dificuldades, alerta.Por outro lado, a "taxa de retenção e desistência" foca-se apenas nos alunos matriculados num determinado ano letivo, não fornecendo informações sobre o percurso dos alunos, como por exemplo perceber se existe um absentismo reiterado ou se é intermitente.Outra das críticas às políticas públicas para combater o abandono escolar diz respeito ao facto de "" para combater o fenómeno.Em Portugal, o abandono escolar envolve múltiplas intervenções em todo o território e vários intervenientes, que vão desde escolas, a comunidades educativas, áreas governativas distintas, autarquias e parceiros públicos e privados.No que toca àsAlém disso, as medidas "não foram especificamente desenhadas para alcançar as metas":TambémO relatório panorâmico alerta ainda para o facto de a programação orçamental não prever "dotações suficientes nem apresentar o detalhe apropriado sobre o montante afeto às medidas, comprometendo o princípio da transparência orçamental".O documento conclui que as deficiências e as insuficiências identificadas nos relatórios "são transversais à generalidade das intervenções e recorrentes ao longo dos últimos anos", refletindo por isso "fatores de risco que podem atingir a maioria das medidas de políticas públicas a executar com dinheiros nacionais e europeus".Para o TdC, é preciso uma "estratégia na formulação dessas políticas" que aponte uma visão de médio e longo prazo, "inspire os programas, medidas, projetos e ações em que se materializam e enquadre de modo coerente os respetivos planos operacionais".Nesse sentido, considera que o documento hoje divulgado é "um instrumento prático de aperfeiçoamento da governação do ciclo" das políticas de educação.

No entanto, refere o documento, "há o risco de, precisamente em virtude do persistente declínio populacional, o financiamento público se desviar para outras áreas críticas em desfavor da educação".