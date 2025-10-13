País
Tribunal de Contas chumbou o ajuste direto do INEM com a GulfMed
O Tribunal de Contas chumbou o ajuste direto do INEM com a GulfMed, para garantir o socorro aéreo de emergência. No acórdão, a que a RTP teve acesso, os juízes consideram que a empresa "atuou de má fé" em todo o processo e deixam críticas ao Governo pelos sucessivos atrasos e falta de meios que levaram à ilegalidade.
O ajuste direto tinha o valor superior a quatro milhões de euros, por quatro meses.
É uma notícia que será desenvolvida no Jornal da Tarde.
