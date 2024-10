Pais denunciam alegadas irregularidades na forma como estão a ser feitas há anos as regulações do poder paternal. Uma das queixosas esteve em greve de fome durante 30 dias em frente ao Conselho Superior da Magistratura. Kirby diz que a filha foi obrigada a conviver com o pai, apesar de ter alertado a justiça para suspeitas de abusos sexuais.