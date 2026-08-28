Tribunal declara por unanimidade que Lei do Retorno "não é inconstitucional"

O acordão hoje anunciado publicamente pelo Tribunal tem 160 páginas, em resposta a 11 dúvidas colocadas pelo Presidente da República sobre alterações à Lei de Estrangeiros e de Concessão de Asilo.





O decreto foi aprovado na Assembleia da República em julho pelas bancadas à direita e prevê o acelerar do processo de expulsão de imigrantes em situação de irregularidade no país.









O Presidente da República, António José Seguro tinha identificado de 11 normas do texto que considerava serem incompatíveis com a Constituição.





Em causa estão, por exemplo, o prazo de detenção aos imigrantes antes da deportação e a separação de famílias, os pais dos filhos menores.





A Lei de Retorno transpõe legislação europeia e define três normas gerais, incluindo o "regime de acolhimento de estrangeiros ou apátridas em centros de instalação temporária; o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária."





O decreto foi aprovado a 7 de julho com votos a favor de PSD, IL e CDS-PP e a abstenção do Chega, e teve votos contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.