Partilhar o artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público Imprimir o artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público Enviar por email o artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público Aumentar a fonte do artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público Diminuir a fonte do artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público Ouvir o artigo Tribunal liberta traficante Franklim Lobo por erro do Ministério Público

Tópicos:

Execução, FCC CC, Franklim, Macedo, Málaga, Termo Identidade,