Tribunal ordena arresto da pensão de Ricardo Salgado

RTP04 Out, 2017, 15:57 / atualizado em 04 Out, 2017, 16:20 | País

A reforma do fundo de pensões a que o antigo homem forte do BES tinha direito atingia o valor líquido de aproximadamente 39 mil euros, após uma redução de 25 por cento sobre o valor inicial.



A pensão de Ricardo Salgado, paga pelo fundo de pensões do Novo Banco (a parte boa do BES) foi arrestada para ficar como salvaguarda caso do ex-banqueiro seja condenado, quer no processo “Monte Branco”, quer no processo “Espírito Santo”.



Ricardo Salgado responde por vários inquéritos-crime e já tinha vário património imobiliário arrestado.



O arresto é uma medida de garantia patrimonial que deverá servir para, no caso de condenação em tribunal, pagar aos lesados do BES.



O fundo de pensões pediu, recentemente, ao tribunal que o teto da pensão dada a Ricardo Salgado não ultrapassasse os 11.500 euros líquidos por mês, sete vezes menos do que os 90 mil euros brutos a que o ex-banqueiro tinha direito inicialmente.



Com este pedido do fundo de pensões, a reforma de Ricardo Salgado fica com um teto igual ao último salário mais alto pago aos administradores do BES, antes da instituição financeira entrar em processo de resolução, em julho de 2016.