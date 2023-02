Tribunal quer ouvir deputado Pinto Moreira por suspeita de corrupção passiva e prevaricação

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto solicitou à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira pela "alegada prática" de quatro crimes, entre os quais corrupção passiva e prevaricação.