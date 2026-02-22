"Tricas internas do Chega". Deputado Rui Afonso nega acusações de arguido do Grupo 1143

Jornal da Tarde | 22 de fevereiro de 2026

"Se eu inscrevi centenas de militantes, se levei tantos a votar (...), onde é que andam esses votos?", questionou. "Se eu paguei entre 3.500 e 3.800 euros a cada militante para votar em mim, das duas uma: ou sou o Elon Musk ou o Bill Gates e não sabia".

, começou por reagir, este domingo, o deputado do Chega, na entrevista à RTP.Na altura das eleições distritais, em setembro de 2023, Rui Afonso diz que", realçou, acrescentando que segundo publicações nas redes sociais, só começou a surgir a partir de outubro de 2023., afirmou.O presidente da distrital do Chega no Porto, desde 2021, solicitou ao Conselho de Jurisdição Nacional do partido para "abrir um processo de averiguações para verificar essa situação".Continuando a negar as acusações, divulgadas no Público, Rui Afonso explicou que venceu as eleições na distrital em 2023, com 172 votos, e a segunda pessoa mais votada com cerca de 120 votos.Sobre um vídeo onde segue num autocarro com elementos do Grupo 1143, o deputado afirmou que sempre foi "a manifestações a Lisboa"., disse. "Quando entro no autocarro não sei quem são as pessoas".Rui Afonso nega ainda ter pedido segurança ao grupo neonazi.