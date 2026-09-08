Trinta concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Trinta concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Trinta concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Pedro Sarmento Costa - Lusa

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O Instituto colocou também mais de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao fim de semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente chuva no Minho a partir do início da tarde, estendendo-se às restantes regiões do Norte e Centro, céu pouco nublado na região Sul, vento por vezes forte nas terras altas e descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 22 (Faro) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 35 (Faro).

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