Trinta concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

O Instituto colocou também mais de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao fim de semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente chuva no Minho a partir do início da tarde, estendendo-se às restantes regiões do Norte e Centro, céu pouco nublado na região Sul, vento por vezes forte nas terras altas e descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 22 (Faro) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 35 (Faro).