Trinta mortes e 1.418 salvamentos em cinco meses de época balnear

De acordo com os dados divulgados pela AMN, oito das mortes ocorreram durante setembro.

Entre 01 de maio e 30 de setembro, ocorreram 17 mortes por afogamento, quatro em praias marítimas vigiadas, oito em praias marítimas não vigiadas, duas em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente e três em zonas marítimas não vigiadas

Por doença súbita ocorreram 12 mortes, seis em praias marítimas vigiadas, três em outras zonas marítimas não vigiadas e três em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente, apontou a AMN, que regista ainda uma morte por origem desconhecida que ocorreu numa praia marítima vigiada.

Por tipo de praia, ocorreram 11 mortes em praias marítimas vigiadas, 11 em praias marítimas não vigiadas, cinco em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) e três em outras zonas marítimas não vigiadas.