Tripulantes portugueses da Ryanair entram em greve

São 3 dias de greve a cumprir esta quinta-feira, domingo de Páscoa e também na próxima quarta-feira.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil diz que os motivos para esta greve são os que de há muito dividem os trabalhadores e a administração da Ryanair.



Fernando Gandra, presidente do sindicato, acusa a empresa de não atuar de acordo com a legislação portuguesa.



A Ryanair tem mantido a posição de negociar apenas com trabalhadores da própria empresa. O sindicato admite desconvocar a greve se a empresa aceitar um protocolo onde ficam salvaguardadas algumas das exigências dos trabalhadores.