Troca de pedais na origem do acidente de autocarro que fez dois mortos no Cacém

Troca de pedais na origem do acidente de autocarro que fez dois mortos no Cacém

É a primeira conclusão quanto à origem do acidente que fez duas vítimas mortais e 22 feridos no Cacém.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Tiago Petinga - Lusa

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(em atualização)

A RTP apurou que a motorista do autocarro desgovernado que na terça-feira fez duas vítimas mortais no Cacém admitiu ter-se atrapalhado com os pedais e utilizado o acelerador, quando devia ter travado.

A declaração terá sido feita no depoimento prestado à polícia, pouco depois do acidente no terminal rodoviário.

Depois dos rumores que surgiram sobre várias queixas relativas à manutenção dos autocarros, surgiu o esclarecimento da Viação Alvorada. A empresa que opera esses autocarros da Carris emitiu um longo comunicado.

Garante que avançou com um inquérito rigoroso para apurar o que esteve na origem do acidente e que vai colaborar com as autoridades na investigação.

Assegura o rigor da manutenção, inspeções e reparações às viaturas e acrescenta que os motoristas têm a formação adequada e são sujeitos a exames de saúde periódicos.
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