Troca de pedais na origem do acidente de autocarro que fez dois mortos no Cacém

(em atualização)



A RTP apurou que a motorista do autocarro desgovernado que na terça-feira fez duas vítimas mortais no Cacém admitiu ter-se atrapalhado com os pedais e utilizado o acelerador, quando devia ter travado.



A declaração terá sido feita no depoimento prestado à polícia, pouco depois do acidente no terminal rodoviário.



Depois dos rumores que surgiram sobre várias queixas relativas à manutenção dos autocarros, surgiu o esclarecimento da Viação Alvorada. A empresa que opera esses autocarros da Carris emitiu um longo comunicado.



Garante que avançou com um inquérito rigoroso para apurar o que esteve na origem do acidente e que vai colaborar com as autoridades na investigação.



Assegura o rigor da manutenção, inspeções e reparações às viaturas e acrescenta que os motoristas têm a formação adequada e são sujeitos a exames de saúde periódicos.

