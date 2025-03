Troço Soure - Carregado da alta velocidade pode afetar entre 66 e 76 casas

Foto: Free Nomad - Unsplash

"Nesta fase, acredito é que serão entre 66 e 76 habitações (afetadas) num troço com cerca de 120 quilómetros", afirmou Carlos Fernandes, em Leiria, onde hoje decorreu uma reunião com a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria.



A CIM da Região de Leiria integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.



O troço Soure - Carregado, que contempla uma estação em Leiria, atravessa os concelhos de Rio Maior, Azambuja, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Alcobaça, Porto de Mós, Leiria, Marinha Grande e Pombal.



No estudo de impacto ambiental, encomendado pela IP e agora em consulta pública, há duas soluções para este troço, A e B. A primeira tem quase 116 quilómetros e a segunda pouco mais de 117 quilómetros, apresentando-se várias alternativas de traçado segundo as soluções base.



"Com o tipo de ocupação dispersa do território, é quase impossível evitarmos habitações (...), porque depois há zonas de proteção ambiental, há zonas montanhosas, há pedreiras, há fábricas. Temos aqui de andar quase a desviarmo-nos milímetro a milímetro", referiu Carlos Fernandes.