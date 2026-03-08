Tróia. Incêndio destrói parte de hotel ainda em construção

"Uma palavra também para as corporações de bombeiros envolvidas e proteção civil no combate às chamas e aos respetivos bombeiros que foram inexcedíveis", adiantou.

O hotel, na fase final de acabamentos, deveria abrir oficialmente em junho. Perante este incêndio, a abertura será adiada."O Na Praia ficou parcialmente afetado na sequência do incêndio que deflagrou esta madrugada, não causando quaisquer vítimas", disse José António Uva, promotor português do projeto Na Praia.Apenas um edifício do hotel ficou parcialmente afetado. Todo o restante empreendimento, como as unidades de alojamento individuais, zonas públicas, o restaurante e a zona de serviços não sofreram quaisquer danos."Após a necessária avaliação junto das autoridades públicas e parceiros, começaremos já amanhã os trabalhos para o completo restabelecimento da zona afetada de forma a pudermos realizar a abertura do hotel o mais breve possível ", acrescentou José António Uva.