Trotinetas. Acidentes e problemas em Lisboa à espera do regulamento da autarquia

A preocupação com os acidentes a envolver trotinetas, as infrações na circulação ou o estacionamento indevido leva o presidente da Junta de freguesia do Parque das Nações, Carlos Ardisson a pedir a interdição de trotinetas em áreas como a frente ribeirinha.