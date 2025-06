Trotinetes. Câmara de Lisboa proíbe passagem em jardins, zonas pedonais, grandes estradas e faixas BUS

Com o mandato a terminar, a autarquia acrescenta um novo capítulo às alterações trouxe desde 2023 no setor das trotinetes. A velocidade passou para 20 quilómetros por hora e criou, ou seja, zonas para estacionamento. Nas últimas semanas, a Câmara de Lisboa já tinha antecipado ao jornal Público que ia aumentar as zonas proibidas a estes veículos, mas concretiza agora, na Antena 1, vários detalhes.", revela Filipe Anacoreta Correia.E especifica, no acordo que vai ser assinado, os locais onde serão proibidas: além de faixas BUS, "", dando como exemplo a Avenida da Liberdade.Agora, à semelhança do que acontece com alguns parques de estacionamento e com as bicicletas Gira, mas avisa que ainda pode levar algum tempo a concretizar-se."Segundo os operadores nos transmitem, precisam de um tempo para assumir essa implementação, que poderá ir até dois meses", explica, já que é preciso interligar sistemas com os Transportes Metropolitanos de Lisboa, que gerem o Passe Navegante.Assumindo que as restrições são uma forma de “melhorar o espaço público”, Filipe Anacoreta Correia diz que as mais valias que têm sido incluídas no passe Navegante pretendem fazer dele uma “alternativa plenamente satisfatória em termos de mobilidade” para que as pessoas possam “prescindir do carro”.

"Seria positivo" acabar com portagens na CREL







Nesta entrevista à Antena 1, o vice-presidente da Câmara de Lisboa defende que deviam acabar as portagens na CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa), a autoestrada que liga Caxias e Alverca. Aponta uma relação com a sobrecarga na Segunda Circular, reconhecendo que há um volume crescente de trânsito que entra, mas não fica em Lisboa.

", afirma com base em "algumas plataformas tecnológicas", que indicam que em algumas horas da manhã mais de 20 por cento das entradas através da Ponte 25 de Abril "são destinadas a outras zonas que não Lisboa” e “vão para Cascais, para a A5, para Sintra ou para outras zonas".Referindo que estão a analisar os números do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que no final do segundo trimestre do ano passado falava de mais de 390 mil carros a entrar em Lisboa, há uma estrada que Anacoreta Correia destaca.

Confirmado: o LIOS Ocidental será um sistema de autocarros





Depois de no ano passado ter admitido esta hipótese no LIOS Ocidental (entre Lisboa e Oeiras), o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que o projeto “será apresentado em breve” com um sistema BRT (Bus Rapid Transit, um sistema de autocarros adaptados em via própria).

As câmaras de Lisboa e Oeiras aguardavam o decurso de estudos técnicos, e agora Filipe Anacoreta Correia afirma que “o projeto evoluiu muito face à sua ideia inicial”.“Está melhor no sentido em que vai mais ao encontro da população, tem uma interseção com o miolo urbano e isso também levanta maiores exigências”, seja “em termos de curvas” ou “inclinações de alguns arruamentos”.Sobre isto, Anacoreta Correia diz apenas que “”, sem detalhar a possível capacidade de uma composição.Quanto à Carris, em entrevista à Lusa, o presidente da transportadora reconheceu o problema da gradual redução da velocidade dos autocarros em Lisboa, apontando estar a conversar com a câmara municipal para ter mais corredores BUS.Em relação à notícia que a Antena 1 revelou, em abril, de que a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) considerava que o aumento dos dísticos verdes poderia pressionar outras estratégias de estacionamento, Filipe Anacoreta Correia diz que estão a “encorajar uma renovação de frota para energias limpas”.Questionado se vão manter o benefício como está, gratuito e para residentes e não residentes da cidade, é perentório: “”.

“Gostava muito que Carlos Moedas fosse candidato”





Com as eleições autárquicas à porta, Filipe Anacoreta Correia espera uma decisão de Carlos Moedas, se vai ou não se recandidatar à Câmara Municipal de Lisboa. Mas desde já o vice-presidente quer uma nova coligação de direita, e declara o apoio para um novo mandato.

”, afirma Anacoreta Correia, que diz que cabe ao presidente definir o calendário de uma eventual recandidatura.Para Anacoreta Correia, uma nova coligação à direita com o PSD “é o que faz sentido” e diz que apoiará essa solução “independentemente de estar a figurar ou não nas listas”.