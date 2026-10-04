Trovoada e chuva forte. Tempo instável vai manter-se até quarta-feira

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As previsões são de trovoada, chuva forte, granizo e rajadas de vento entre os 70 e os 90 quilómetros por hora.



Os distritos de Beja e Setúbal estiveram sob aviso laranja este domingo, e entraram em aviso amarelo a partir das três da tarde.



A temperatura máxima deverá descer alguns graus no litoral norte, mas na maioria do território o calor vai manter-se apesar da chuva.



Instabilidade é a palavra de ordem para os próximos dias. As trovoadas são difíceis de prever e poderão ser intensas.