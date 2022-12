Túneis de drenagem. Responsável garante que obra estará preparada para fenómenos extremos

Garante que a infraestrutura, que deverá ficar concluída no primeiro trimestre de 2025, irá evitar situações como as que se viveram na quarta-feira à noite, na sequência do mau tempo.



"Se os túneis estivessem a funcionar na noite de ontem, certamente não teriam acontecido aquelas situações no concelho de Lisboa", adiantou o engenheiro à RTP.



O coordenador do PGDL explicou ainda que o plano atual está a ser delineado desde 2014 e que é mais avançado do que o plano anteriormente previsto.



José Silva Ferreira sublinhou, nestas declarações à RTP3, que os túneis de drenagem estarão finalizados no primeiro trimestre de 2025 e que estarão preparados para chuvas intensas, cuja probabilidade estatística é de uma a cada 100 anos.