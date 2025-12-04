"Turbosexual", "Apagão" e "Diogo Jota". O que pesquisaram os portugueses no Google em 2025?

Perguntas como “O que é turbosexual?” ou “Como fazer um print no PC?” figuram entre as curiosidades mais pesquisadas pelos utilizadores. No campo desportivo, o Mundial de Clubes destaca-se, detendo o pódio e reforçando o forte peso do futebol nas preferências dos portugueses. A área da Inteligência Artificial também mereceu especial atenção. Entre as pesquisas mais populares estão “Criação de imagens com IA” e “IA para fazer trabalhos académicos grátis”, sinal de que muitos portugueses recorreram a estas ferramentas para tarefas criativas e académicas.



"Anora", "Big Brother" e "Squid Game" lideraram as pesquisas no campo dos Programas, filmes e séries.



Já entre as figuras públicas mais procuradas, destacaram-se Richard Ríos, no futebol, e Diogo Jota, entre as personalidades falecidas.



Outro dos temas que marcou o ano foi o "Apagão", relativo ao incidente de 28 de abril que deixou Portugal e Espanha às escuras, e que rapidamente se tornou um dos tópicos mais consultados pelos internautas. Também a política entrou na lista das grandes procuras, com muitos utilizadores a querer saber “Onde votar?” e a procurar os “Resultados das Autárquicas”.





O desastre do Elevador da Glória, que resultou na morte de 16 pessoas, foi, de igual forma, um dos assuntos que mais despertou a atenção no Google, espelhando o impacto que o acontecimento teve na opinião pública.



A lista de tendências divulgada esta quinta-feira apresenta uma análise da popularidade dos temas ao longo do tempo. Em vez de números absolutos, revela variações de interesse. Revela quando um assunto cresce ou perde relevância.



Estas palavras e tópicos funcionam como um espelho de uma sociedade que, cada vez mais, recorre ao digital para esclarecer dúvidas, procurar informação e acompanhar o que marca o momento.