Turismo de Portugal destina um milhão de euros à criação de refúgios climáticos

Turismo de Portugal destina um milhão de euros à criação de refúgios climáticos

Com as ondas de calor a surgirem com maior frequência e intensidade, o Turismo de Portugal vai disponibilizar um milhão de euros para a criação de refúgios climáticos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro A. Pina - RTP

VER MAIS
Foi aberto um concurso à participação dos municípios que quiserem beneficiar de verbas para criar espaços de protecção do calor extremo para a população.

Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, revela que já receberam candidaturas de 18 autarquias, um pouco por todo o país.

Portugal já tem 188 refúgios climáticos registados na rede Stay Cool em 67 concelhos. São bibliotecas, museus ou monumentos.

Com este concurso, pretende-se aumentar a rede e implementar soluções ao ar livre, como bebedouros, nebulizadores, árvores de sombra ou pérgulas.
PUB
PUB