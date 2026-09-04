País
Turismo de Portugal destina um milhão de euros à criação de refúgios climáticos
Com as ondas de calor a surgirem com maior frequência e intensidade, o Turismo de Portugal vai disponibilizar um milhão de euros para a criação de refúgios climáticos.
Foi aberto um concurso à participação dos municípios que quiserem beneficiar de verbas para criar espaços de protecção do calor extremo para a população.
Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, revela que já receberam candidaturas de 18 autarquias, um pouco por todo o país.
Portugal já tem 188 refúgios climáticos registados na rede Stay Cool em 67 concelhos. São bibliotecas, museus ou monumentos.
Com este concurso, pretende-se aumentar a rede e implementar soluções ao ar livre, como bebedouros, nebulizadores, árvores de sombra ou pérgulas.
Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, revela que já receberam candidaturas de 18 autarquias, um pouco por todo o país.
Portugal já tem 188 refúgios climáticos registados na rede Stay Cool em 67 concelhos. São bibliotecas, museus ou monumentos.
Com este concurso, pretende-se aumentar a rede e implementar soluções ao ar livre, como bebedouros, nebulizadores, árvores de sombra ou pérgulas.