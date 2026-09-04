Turismo de Portugal destina um milhão de euros à criação de refúgios climáticos

Foi aberto um concurso à participação dos municípios que quiserem beneficiar de verbas para criar espaços de protecção do calor extremo para a população.Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, revela que já receberam candidaturas de 18 autarquias, um pouco por todo o país.Portugal já tem 188 refúgios climáticos registados na rede Stay Cool em 67 concelhos. São bibliotecas, museus ou monumentos.Com este concurso, pretende-se aumentar a rede e implementar soluções ao ar livre, como bebedouros, nebulizadores, árvores de sombra ou pérgulas.