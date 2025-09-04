Turismo de Portugal enaltece trabalho de entidades envolvidas

"Foi com profunda comoção e consternação que o Conselho Diretivo do Turismo de Portugal e os seus trabalhadores tomaram conhecimento do trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória, em Lisboa, e do qual resultou um elevado número de vítimas mortais e feridos graves, nos quais se incluem cidadãos estrangeiros", sublinhou a entidade em comunicado.

Numa nota divulgada hoje, o Turismo de Portugal endereçou às famílias das vítimas e a todos os que, direta ou indiretamente, sofrem com esta perda as mais sentidas condolências, bem como a sua solidariedade na recuperação de todos os feridos.

"O Instituto manifesta, ainda, o seu reconhecimento e apreço para com todas as entidades envolvidas no socorro e apoio às vítimas e acompanha na dor a cidade de Lisboa neste difícil momento de luto", é ainda referido na nota.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 23 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.