Turista que caiu em escarpa de Arouca aguarda desde as 17:30 resgate de helicóptero

Em causa está um acidente cujo alerta o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil diz ter sido dado às 15:28, numa zona da União de Freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra que é próxima da Frecha da Mizarela -- queda de água de referência nesse município do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto.

"A pessoa em causa é um cidadão de nacionalidade estrangeira, que estaria a fazer um passeio naquela zona e sofreu uma queda", informa fonte da Câmara Municipal de Arouca. "A profundidade a que caiu não foi muita -- menos de dois metros -- mas ele ficou num local de acesso muito complicado e, dado o tipo de fratura em causa, o resgate a pé seria extremamente doloroso", acrescenta.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, confirma que o regaste naquele local é complexo, mas garante: "Os bombeiros e o INEM estão lá em baixo com ele. O problema é que aquela é uma zona de acesso mesmo muito difícil e não conseguem tirá-lo de lá sem o helicóptero".

No local está também o filho do indivíduo, que o acompanhava no passeio pela região.

Até às 19:45, e ainda segundo dados do site da Proteção Civil, a ocorrência envolvia o trabalho de 18 operacionais e oito veículos de diversas entidades.