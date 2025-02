O Ministério Público arquivou as suspeitas sobre Fernando Medina e Duarte Cordeiro no processo Tutti-Frutti, mas acusou 60 arguidos. São figuras do PSD e do PS, autarcas das mais importantes juntas de freguesia de Lisboa, também deputados, funcionários, e empresários. São suspeitos de corrupção, prevaricação, abuso de poder, tráfico de influências e participação económica em negócio.