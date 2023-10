Ucrânia: Portugal promete vestuário de inverno para militares e geradores

"Anunciei aqui que estamos a preparar um pacote com vestuário de inverno, o inverno está a aproximar-se e essa é uma necessidade sentida e requerida pela Ucrânia, e geradores", disse Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

A ministra da Defesa revelou que a Ucrânia fez "um pedido específico" de vestuário, especialmente para mulheres.







A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, registou as declarações da governante portuguesa.