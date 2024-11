Ucranianos concentram-se em Lisboa e receiam pelos familiares

Numa altura em que se completam mil dias de guerra na Ucrânia, em Lisboa, os ucranianos concentraram-se no Terreiro do Paço, sempre com o coração apertado, pois os familiares estão a passar por sérias dificuldades.





Reportagem de Teresa Correia.





Nas últimas horas a Rússia levou a cabo o maior ataque russo à Ucrânia desde agosto. Cerca de metade das infraestruturas de energia do país foram comprometidas e há três regiões sem eletricidade.



A Rússia lançou 120 mísseis e 90 drones contra infraestruturas energéticas, um ataque em grande escala. As autoridades de Kiev avançam que o ataque teve como objetivo deixar o sistema de energia em baixo