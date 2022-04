UGT. Carlos Silva deixa central sindical ao fim de nove anos

O lugar vai ser agora ocupado por Mário Mourão, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro em Portugal.



O Congresso deveria ter-se realizado em abril do ano passado, mas foi adiado devido à pandemia.



O novo secretário-geral terá de apresentar o programa para os próximos quatro anos aos quase 800 congressistas. O plano deverá ser aprovado no final dos trabalhos.



A UGT defende que Portugal só se tornará mais desenvolvido e competitivo se promover a convergência com a União Europeia.