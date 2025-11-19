UGT lamenta falta de disponibilidade do Governo e mantém greve geral

Em declarações à Antena 1 e à RTP, Mário Mourão considera que recuos do Governo nos últimos dias são insuficientes para desconvocar a greve geral de dia 11 de dezembro, mas mostra-se disponível ao diálogo.“O nosso compromisso é sempre com uma espectativa de dialogo e de compromisso. Mas não sei se vamos encontrar isso do outro lado [governo]”, refere o secretário-geral da UGT.Declarações no final de uma reunião com o grupo parlamentar do PS na Assembleia da República para discutir a reforma laboral.Mário Mourão lamenta a falta de evolução nas negociações e realça que cabe ao Governo mostrar que quer melhorar o anteprojeto antes de o entregar ao Parlamento.“Há muita desinformação. Afinal ainda estão a negociar”, refere. “Nós não estávamos a negociar. Estávamos a conversar, mas não se fazia nada em termos de negociação.”A central sindical, que pediu audiências aos vários grupos parlamentares, já foi recebida pelo Partido Socialista e pelo Chega e tem agendado uma reunião com o Livre na tarde desta quarta-feira.A UGT também fez saber que pediu reuniões ao primeiro-ministro e ao presidente da República, mas até agora não obteve resposta.