ULS Algarve analisa menor cobertura vacinal na região mas sugere relação com imigração

Em Vila do Bispo, apenas 55,6% das crianças receberam a quinta dose da vacina combinada contra o tétano, difteria, tosse convulsa e poliomielite. Na segunda dose da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola, a cobertura foi ligeiramente maior, 62%. Ainda assim, os valores permanecem abaixo das metas nacionais de vacinação, de acordo com os números apresentados pelo jornal Público esta semana.Nestes dois municípios a mobilidade e a presença significativa de população estrangeira são apontadas como possíveis causas que ajudam a explicar as baixas taxas de cobertura vacinal, explica à RTP Antena 1 a diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários da ULS Algarve.", avisa Rubina Correia. A responsável sublinha que não se pode falar de uma "recusa vacional", mas fala de uma".Apesar das dificuldades, existem também municípios algarvios com resultados elevados. Silves, Lagos, Albufeira, Loulé e Tavira surgem entre os concelhos com maiores taxas de vacinação, mesmo num contexto marcado pela falta de médicos de família que afeta a região.A diferença entre municípios não se limita à vacinação infantil. Segundo os dados apresentados, a cobertura das vacinas contra o HPV e das campanhas sazonais contra a gripe e a covid-19 também apresenta resultados inferiores aos registados no resto do país em Vila do Bispo e Aljezur.