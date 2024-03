ULS Coimbra cria ecossistema de dados de saúde para uso em investigações

O objetivo, segundo um comunicado enviado à agência Lusa, é a integração no futuro Espaço Europeu de Dados de Saúde.

"Muitas vezes, somos confrontados, na área da saúde, com desafios que dificultam o progresso da investigação, pondo em causa os benefícios para os pacientes e as comunidades", salientou o presidente do conselho de administração da ULS, Alexandre Lourenço.

Segundo o administrador, estes projetos alinham-se com a visão estratégica da ULS de Coimbra de contribuir para o Ecossistema de Dados de Saúde Português e liderar a implementação do futuro Espaço Europeu de Dados de Saúde.

No início do ano, a ULS de Coimbra integrou formalmente a Rede de Dados European Health Data and Evidence Network (EHDEN), ligada à Agência Europeia do Medicamento e Federação Europeia da Indústria e Associações Farmacêuticas (EFPIA).

Em colaboração com a empresa portuguesa Promptly Health, concluiu a harmonização das suas bases de dados de acordo com um dicionário comum de dados de saúde denominado OMOP, que já foi adotado por entidades reguladoras na Europa, nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, e por organizações de saúde conceituadas, como a Erasmus MC na Holanda, a Universidade de Oxford na Inglaterra ou o Instituto Karolinska na Suécia".

"A entrada na rede EHDEN foi o primeiro passo para a implementação do Ecossistema de Dados de Saúde da ULS Coimbra, que segue o modelo pioneiro do NHS England com a introdução de Secure Data Environments no país e pretende servir equipas clínicas, investigadores e parceiros com acesso seguro a conjuntos de dados harmonizados para fins de investigação e desenvolvimento de soluções e serviços baseados em inteligência artificial", explicou a ULS.

A unidade local de saúde referiu que esta abordagem será testada com projetos internacionais como o TEF Health e GUEHDS do programa TrustChain focado em capacitar os sistemas de saúde com os dados necessários para gerir as pandemias do século XXI.

"A nossa participação ativa na rede EHDEN com a liderança do nó português e desenvolvimento do TEF Health e GUEHDS são exemplos da nossa ambição de sermos um acelerador da implementação do Espaço Europeu de Dados de Saúde em Portugal", afirmou Alexandre Lourenço.

O dirigente considerou que estas colaborações colocam a ULS de Coimbra na vanguarda de um movimento global para tornar os dados de saúde acessíveis de forma segura e preservando a privacidade, construindo um ecossistema seguro para acelerar a investigação, potenciar o desenvolvimento de novas terapêuticas, com vista a melhorar os tratamentos para a comunidade.