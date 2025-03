Foto: 4 seasons training

Começou no outono, com um workshop vínico, seguiu-se o canto e a culinária, nesta altura decorrem as ações de formação de teatro. O projeto inovador no SNS termina no verão com aulas de surf. O objetivo é promover o bem-estar físico e mental dos colaboradores.



Ao todo são 150 os profissionais da Unidade Local de Saúde Gaia-Espinho inscritos para participar. A Jornalista Isabel Cunha foi assistir ontem à noite ao workshop de teatro.