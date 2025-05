A unidade local de saúde de Santa Maria tem 110 mil utentes sem médico de família. No entanto, em breve, serão menos porque vai ter mais quatro unidades de saúde familiar.

Duas vão ser criadas pela própria unidade e as outras duas serão contratualizadas com entidades privadas.



Tudo isto foi explicado pelo presidente do conselho de administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins, à jornalista Manuela Sousa.