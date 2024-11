Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Para tentar evitar o caos nos serviços de saúde durante o inverno, sempre que possível as Unidades Locais de Saúde (ULS) vão poder abrir centros para casos não urgentes e disponibilizar consultas aos fins de semana e qualquer urgência externa só pode encerrar com autorização prévia da direção executiva do SNS.