"Última peça do puzzle". Presidente do INEM a favor da fusão com CODU e SNS24

O responsável admitiu que há divergências e será necessária adaptação, incluindo a “fusão física do SNS24 com as nossas centrais CODU”. Plano com o qual concorda.





A fusão do SNS24 e do INEM “é mandatória”, confirmou, embora não considere necessária a fusão física.





A proposta de refundação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), já entregue ao Ministério da Saúde, defende que as chamadas de socorro feitas para o 112 e para a Linha de Saúde SNS24 (808242424) sejam atendidas na mesma central de atendimento. A linha única deve contar com três centrais regionais, em Lisboa, Porto e Coimbra, que devem funcionar com técnicos de atendimento, aos quais deverá ser dada uma formação específica teórica e prática de entre 150 e 200 horas e que farão a triagem inicial das chamadas e acionarão os meios.

"Processo de mudança precisa de uma liderança"

. Para o presidente do INEM,, explicou este sábado Luís Cabral, em entrevista à RTP.O que os portugueses precisam, adiantou, “é de não andar a ser transferidos de uma central para a outra”.Há uma mês na liderança do INEM, Luís Cabral afirma que os “trabalhadores devem ter noção clara que nós devemos aos portugueses uma resposta” e lamenta “a degradação enorme da confiança dos portugueses no Instituto”.A culpa, considerou, “é do sistema” e o INEM tem de ser capaz de “ultrapassar essas restrições e entrar no novo modelo de organização”, que não foi Luís Cabral que decidiu.assegurou.De forma clara, afirmou:Sobre a greve geral de dia 11 de dezembro, Luís Cabral garante queO presidente do INEM apelou, contudo, a todas as classes profissionais que trabalham no instituto “que respeitem aquilo que os portugueses pedem”, que “tenham um espírito ético e deontológico”., argumentou Luís Cabral.Questionado sobre se tal não põe em causa o direito à greve dos técnicos de emergência médica, o presidente do INEM rejeita, porque as outras classes profissionais de saúde fazem greve “e nunca tivemos falta de atendimento”.Luís Cabral diz que, apesar das queixas de falta de recursos humanos, o Ministério da Saúde tem “feito um trabalho árduo” com os sindicatos e na valorização de carreiras. Mas assume que o “serviço tem as suas limitações, infelizmente, por falta de organização”.Os relatórios das auditorias, citou ainda, apontam que o “INEM tem falhas graves que devem ser devidamente corrigidas”.